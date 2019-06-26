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الأونروا تحصل على دعم المجتمع الدولى وتعهدات بقيمة 110 ملايين دولار

الأربعاء، 26 يونيو 2019 04:22 م
الأونروا تحصل على دعم المجتمع الدولى وتعهدات بقيمة 110 ملايين دولار الاونروا
كتبت: إنجى مجدى

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حصلت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين فى الشرق الاوسط (الأونروا) على دعم ممثلى الدول والمؤسسات المشاركة فى مؤتمرها السنوى الدولى للتعهدات.

 

وبحسب موقع الأمم المتحدة، الأربعاء، أجمع ممثلو الدول والمؤسسات على الإشادة بدور الأونروا فى المحافظة على حقوق وكرامة لاجئى فلسطين وعلى الثناء على موظفيها لالتزامهم بدعم التنمية البشرية لما مجموعه 5,4 مليون لاجئ من فلسطين فى الشرق الاوسط.

 

 وصرح المفوض العام للأونروا بيير كرينبول بالقول: “اليوم فى نيويورك، شهدنا حشدا آخر مميزا وسخاءا كبيرا فى دعم الأونروا. وإننى ممتن للغاية لثقة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وللتعهدات التى بلغت قيمتها أكثر من 110 ملايين دولار وللالتزام حيال كرامة وحقوق لاجئى فلسطين”.

 

وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوض العام للأونروا بيير كرينبول على الحشد الجماعى الذى مكن الوكالة من مواجهة التحديات المالية الهائلة عام 2018، وأعربا عن ثقتهما بأن روح التضامن نفسها ستمكن من استمرارية التعليم لما مجموعه 532,000 فتاة وصبى والرعاية الصحية الأساسية من خلال 8,5 مليون استشارة طبية فى هذا العام.

 

ولم يتضح عما إذا كانت الولايات المتحدة شاركت فى المؤتمر، إذ كانت واشنطن أعلنت، فى سبتمبر الماضى، وقف تمويل الوكالة بزعم أن نموذج عمل الأونروا وممارستها المالية عملية معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه. غير أن القرار كان يأتى فى إطار خطة ادارة الرئيس الأمريكى للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين حيث أعتبره الكثيرون بأنه نوع من الضغط على القيادة الفلسطينية.

 


الاونروا

الفلسطينيين

الامم المتحدة

ترامب

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