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الأوقاف تعلن انطلاق قافلة دعوية مشتركة مع الأزهر.. الجمعة المقبلة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:19 ص
الأوقاف تعلن انطلاق قافلة دعوية مشتركة مع الأزهر.. الجمعة المقبلة قافلة دعوية - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت

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أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف الجمعة المقبلة من مشيخة الأزهر الشريف، وتضم اثنى عشر عالما: ستة من علماء الأزهر الشريف وستة من علماء الأوقاف.

وأضافت الأوقاف أن أعضاء القافلة سوف يتحدثون جميعا بصوت واحد حول  موضوع: "من مظاهرالسعة في  الشريعة الإسلامية السماحة والتيسير، لإبراز أوجه العظمة والسماحة واليسر فى ديننا الحنيف، فى إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف .                               

وأوضحت الأوقاف أنه سيتم التوسع فى هذه القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية لتجوب أنحاء الجمهورية بإذن الله تعالى، لنشر سماحة الإسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والعمل على محاصرة الفكر المتطرف واقتلاعه من جذوره.

 


قوافل الاوقاف والازهر

مواجهة الارهاب

سماحة الاسلام

قوافل الدعوة

واعظات الأوقاف

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