الأمين العام للناتو: المجتمع الدولى على وشك إبرام اتفاق سلام فى أفغانستان

بروكسل (أ ش أ)

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسى (ناتو) ينس ستولتنبرج أن المجتمع الدولى على وشك إبرام اتفاق سلام فى أفغانستان.

وقال ستولتنبرج - فى تصريحات قبيل بدء اجتماع وزراء دفاع الناتو فى بروكسل ونقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الأربعاء- "نحن على وشك إبرام اتفاق سلام الآن فى أفغانستان أكثر من أى وقت مضى".

وأضاف ستولتنبرج أن كل حلفاء الناتو يدعمون بقوة جهود السلام المبذولة فى أفغانستان.

وفى الوقت ذاته، قال ستولتنبرج إن أفضل طريق لدعم جهود السلام هو مواصلة الالتزام تجاه أفغانستان ومواصلة تقديم الدعم السياسى للبلاد..مؤكدًا مواصلة إمداد اللجيش الأفغانى وقوات الأمن بمدربين عسكريين ودعم مالى .