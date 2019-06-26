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الأمم المتحدة: كولومبيا تنتج 70 % من الكوكايين فى العالم

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:02 ص
الأمم المتحدة: كولومبيا تنتج 70 % من الكوكايين فى العالم كوكايين ـ صورة أرشيفية
فيينا (أ ش أ)

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أفاد مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، بأن الإنتاج العالمى للكوكايين وصل عام 2017 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وأن هذه القفزة كانت مدفوعة بشكل رئيسى بزيادة إنتاج الكوكايين فى كولومبيا، التى أنتجت ما يقدر بنحو 70 % من الكوكايين فى العالم.

وأوضح المكتب الأممى فى تقريره السنوى اليوم الأربعاء، حسبما أفادت قناة ( سكاى نيوز) الاخبارية، أن إنتاج الكوكايين فى ذلك العام تخطى بنسبة 25 % الرقم القياسى المسجل فى العام الذى سبقه، وذلك مع ازدياد الإنتاج فى كولومبيا.

من جانبها، قالت أنجيلا مى رئيسة البحوث فى المكتب الأممى ـ الذى يتخذ من فيينا مقرا له ـ "إن ما يحدث فى كولومبيا أمر مثير للقلق".

وأشار التقرير إلى أنه فى عام 2017 ضبطت السلطات فى أنحاء العالم كمية قياسية من المخدرات بلغت فى المجموع 1275 طنا، أى بارتفاع بنسبة 13 بالمئة عن العام الذى سبقه، مما يشير إلى أن جهود تطبيق القانون أصبحت أكثر فعالية، وأن تعزيز التعاون الدولى ربما يساعد فى عمليات الضبط.

 


الامم المتحده

كولومبيا

كوكايين

انتاج الكوكايين فى كولومبيا

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