الأقمار الصناعية تلتقط صورا لمستودع الذخيرة فى كازاخستان قبل وبعد انفجاره

كتب محمد تهامى زكى - تصوير رويترز

التقطت الأقمار الصناعية صورا لمستودع الأسلحة والذخيرة فى وحدة عسكرية ببلدة آريس فى منطقة تركستان جنوبى كازاخستان.

وارتفعت حصيلة ضحايا الانفجارات والحريق إلى 3 قتلى و70 مصابا، بحسب وكالة كازينفورم، موضحة أن القتلى هم اثنان من العسكريين ومدنيا.

وكانت السلطات فى كازاخستان أجلت السكان من البلدة، حيث جرى توفير إقامة للسكان على بعد 50 كيلومترا من موقع التفجيرات.



الأقمار الصناعية تلتقط الصور قبل الإنفجار



المستودع بعد الإنفجار



المستودع قبل وبعد الإنفجار



مستودع الأسلحة فى كازاخستان



مستودع الأسلحة والذخيرة



مستودع الأسلحة



مستودع الذخيرة بعد الإنفجار



مستودع الذخيرة بعد انفجاره



مستودع الذخيرة قبل الإنفجار