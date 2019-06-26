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الأقمار الصناعية تلتقط صورا لمستودع الذخيرة فى كازاخستان قبل وبعد انفجاره

الأربعاء، 26 يونيو 2019 08:13 م
الأقمار الصناعية تلتقط صورا لمستودع الذخيرة فى كازاخستان قبل وبعد انفجاره مستودع الأسلحة فى كازاخستان
كتب محمد تهامى زكى - تصوير رويترز

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التقطت الأقمار الصناعية صورا لمستودع الأسلحة والذخيرة فى وحدة عسكرية ببلدة آريس فى منطقة تركستان جنوبى كازاخستان.

 

وارتفعت حصيلة ضحايا الانفجارات والحريق إلى 3 قتلى و70 مصابا، بحسب وكالة كازينفورم، موضحة أن القتلى هم اثنان من العسكريين ومدنيا.

 

وكانت السلطات فى كازاخستان أجلت السكان من البلدة، حيث جرى توفير إقامة للسكان على بعد 50 كيلومترا من موقع التفجيرات.

 

الأقمار الصناعية تلتقط الصور قبل الإنفجار
الأقمار الصناعية تلتقط الصور قبل الإنفجار

 

المستودع بعد الإنفجار
المستودع بعد الإنفجار

 

المستودع قبل وبعد الإنفجار
المستودع قبل وبعد الإنفجار

 

مستودع الأسلحة فى كازاخستان
مستودع الأسلحة فى كازاخستان

 

مستودع الأسلحة والذخيرة
مستودع الأسلحة والذخيرة

 

مستودع الأسلحة
مستودع الأسلحة

 

مستودع الذخيرة بعد الإنفجار
مستودع الذخيرة بعد الإنفجار

 

مستودع الذخيرة بعد انفجاره
مستودع الذخيرة بعد انفجاره

 

مستودع الذخيرة قبل الإنفجار
مستودع الذخيرة قبل الإنفجار

 

مستودع الذخيرة
مستودع الذخيرة

 


كازاخستان

مستودع اسلحة

مستودع ذخيرة

بلدة اريس

تركستان

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