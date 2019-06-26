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الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على البلاد.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:52 ص
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على البلاد.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة طقس شديد الحرارة - أرشيفية
كتب ــ أسامة عبد الحميد

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربيه معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2. متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة، وأسوان العظمى 47 درجة والصغرى 32 درجة.


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