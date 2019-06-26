الأرصاد: اليوم ذروة الموجة الحارة.. والطقس معتدل أثناء مباراة مصر والكونغو

كتب ــ سمير حسنى

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة سيكون اليوم وغدا الخميس، مبينا أن الحرارة ستسجل 40 درجة مع نسب رطوبة معقولة تصل إلى 25 % وقت الظهيرة.

وحول الطقس أثناء مباراة مصر والكونغو فى بطولة أمم إفريقيا 2019، قال "عبدالعال" فى مداخلة تليفزيونية، إن الطقس سيكون لطيف ليلا أثناء إقامة المباراة، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 29 إلى 30 درجة مع نسب رطوبة متوسطة تصل إلى 50 %.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، جماهير المباراة بالحرص على ارتداء كاب أو الحصول على شمسية للوقاية من أشعة الشمس، وشرب الكثير من المياه، لتجنب الإصابة بضربات الشمس.