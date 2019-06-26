سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:49 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: اليوم ذروة الموجة الحارة.. والطقس معتدل أثناء مباراة مصر والكونغو

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:12 ص
الأرصاد: اليوم ذروة الموجة الحارة.. والطقس معتدل أثناء مباراة مصر والكونغو الطقس
كتب ــ سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة سيكون اليوم وغدا الخميس، مبينا أن الحرارة ستسجل 40 درجة مع نسب رطوبة معقولة تصل إلى 25 % وقت الظهيرة.

 

وحول الطقس أثناء مباراة مصر والكونغو فى بطولة أمم إفريقيا 2019، قال "عبدالعال" فى مداخلة تليفزيونية، إن الطقس سيكون لطيف ليلا أثناء إقامة المباراة، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 29 إلى 30 درجة مع نسب رطوبة متوسطة تصل إلى 50 %.

 

ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، جماهير المباراة بالحرص على ارتداء كاب أو الحصول على شمسية للوقاية من أشعة الشمس، وشرب الكثير من المياه، لتجنب الإصابة بضربات الشمس.

 


الطقس

درجات الحرارة

مباراة مصر والكونغو

كان 2019

الاحوال الجوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الطقس فى الخليج.. ارتفاع شديد بدرجات الحرارة فى السعودية والكويت والبحرين

الأربعاء، 26 يونيو 2019 08:00 ص

حالة الطقس اليوم الأربعاء 26/6/2019 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:00 ص

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 25/6/2019 فى مصر والدول العربية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:00 ص

صور.. سحر شواطئ مطروح والساحل الشمالى يجذب الباحثين عن المتعة والطقس اللطيف.. مياه صافية وطبيعة خلابة تجعلها قبلة المصطافين.. والمحافظ: تطوير عدد من المتنزهات.. وإنشاء مرافق خدمية وترفيهية

الإثنين، 24 يونيو 2019 05:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

أبلكيشن موبايل لتعريف السيدات بخدمات مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

أبلكيشن موبايل لتعريف السيدات بخدمات مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

10 طرق للتخلص من العرق المفرط فى الصيف

10 طرق للتخلص من العرق المفرط فى الصيف

عشان ما يتحرقش من كتر السيشوار.. اعرفى إزاى تسرحى شعرك على طريقة النجمات

عشان ما يتحرقش من كتر السيشوار.. اعرفى إزاى تسرحى شعرك على طريقة النجمات

الأرصاد:طقس اليوم شديد الحرارة على كافة الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد:طقس اليوم شديد الحرارة على كافة الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 40 درجة

نسور نيجيريا تسعى لاستعراض قوتها أمام غينيا

نسور نيجيريا تسعى لاستعراض قوتها أمام غينيا

مأساة جديدة على الحدود الأمريكية.. غرق مهاجر وابنته فى نهر "ريو جراندى"

مأساة جديدة على الحدود الأمريكية.. غرق مهاجر وابنته فى نهر "ريو جراندى"

عشان وشك ينور.. 6 نصائح للعناية ببشرتك لو عندك مناسبة

عشان وشك ينور.. 6 نصائح للعناية ببشرتك لو عندك مناسبة

تركيا تقر قانون الخدمة العسكرية.. و5000 دولار تمنح الإعفاء من الجيش

تركيا تقر قانون الخدمة العسكرية.. و5000 دولار تمنح الإعفاء من الجيش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة