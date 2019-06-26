الأدلة الجنائية تعاين آثار حريق شقة فى باب الشعرية لحصر التلفيات

كتب سليم على

أمرت نيابة باب الشعرية، بندب الأدلة الجنائية، لمعاينة حريق شب في شقة سكنية، وإعداد تقرير عن ظروف الواقعة وملابساتها، وحصر الخسائر والتلفيات، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام، لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أن رجال الحماية المدنية بالقاهرة تمكنوا من إخماد حريق داخل شقة سكنية بعقار فى باب الشعرية، دون وقوع إصابات.

وأشارت التحقيقات، إلى أن غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى باب الشعرية، فتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.