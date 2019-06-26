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اعتقال مسئول استخبارات "داعش" فى محافظة كركوك العراقية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:59 م
اعتقال مسئول استخبارات "داعش" فى محافظة كركوك العراقية قوات الجيش العراقى
كتب: محمد جمال - وكالات الأنباء

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ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابى، عمل "مسؤولا للاستخبارات" في محافظة كركوك، شمالي البلاد، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

 

وأعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" فى العراق، مساء اليوم، أن قوة من وكالة الاستخبارات، بجهود مكثفة، ومتابعة مستمرة، ألقت القبض على احد عناصر عصابات "داعش" الإرهابية في "محافظة كركوك".

 

وأوضحت الخلية، أن العنصر، كان يعمل "مسؤولا لاستخبارات "داعش" ،ونوهت الخلية، إلى أن عملية إلقاء القبض، تمت بعد ورود معلومات دقيقة من مصادر مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية، حيث اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصوليا.

 

واعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، أمس الأول الإثنين، أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي، وضبطت بحوزته أسلحة ووثائق مهمة، في محافظة كركوك.

 

وحسب بيان للخلية الإعلام الأمني، تمكنت قيادة العمليات الخاصة الثانية، فوج مكافحة إرهاب كركوك، إحدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الإرهاب، بجهود متميزة، ومتابعة ميدانية، من إلقاء القبض على قيادي في عصابات "داعش" الإرهابية ،وأضافت الخلية، أن الإرهابي، تم اعتقاله في منطقة حي الوحدة وسط كركوك، شمال العاصمة بغداد.


العراق

داعش

كركوك

استخبارات داعش

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