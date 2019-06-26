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اضبط مخالفة.. عمود كهرباء مائل يهدد حياة أهالى السنطة بالغربية.. صور

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:00 ص
اضبط مخالفة.. عمود كهرباء مائل يهدد حياة أهالى السنطة بالغربية.. صور عمود كهرباء مائل يهدد حياة أهالى السنطة
الغربية محمد طارق

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سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية كفر خزاعل التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، بسبب وجود عمود كهرباء مائل بمدخل القرية آيل للسقوط فى أى وقت .

وفى هذا الصدد، قالت منى حسنين أحد الأهالى  لـ "اليوم السابع"، أن العمود الموجود بمدخل القرية يشكل خطورة على حياة الآلاف من الأهالى، وموضحة أن الأهالى تقدموا بشكاوى عديدة إلى إدارة كهرباء السنطة لتغيير العمود أو إصلاحه ولم يتحرك أحد حتى الآن .

وطالب الأهالي رئيس مدينة السنطة بسرعة التحرك وإصلاح العمود المائل المحمل بالأسلاك الكهربائية، أو تغييره حفاظا على أرواح المئات من أهالى القرية .

عمود كهرباء يهدد حياة أهالي السنطة
عمود كهرباء يهدد حياة أهالي السنطة

 

عمود كهرباء مائل
عمود كهرباء مائل

 


كهرباء الغربية

السنطة

عمود إنارة

عمود مائل

الكهرباء

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