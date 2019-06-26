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استمرار أعمال القافلة التنموية لجامعة الإسكندرية بسيدى برانى بمطروح

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:21 ص
استمرار أعمال القافلة التنموية لجامعة الإسكندرية بسيدى برانى بمطروح جانب من القافله
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت مدينة سيدي برانى بمحافظة مطروح، لليوم الثاني أعمال القافلة التنموية المتكاملة التى نظمتها جامعة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة مطروح.
 
وقام الدكتور محمد إسماعيل القائم بعمل رئيس جامعة مطروح ،الدكتور علاء رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،بزيارة أعضاء فريق القافلة الطبية بمستشفي برانى ،والاطمئنان على تلقى أهالي المدينة لكافة الخدمات المكلفة بها القافلة ،وذلك بحضور نواب رئيس جامعة مطروح وأعضاء هيئة التدريس وقيادات المستشفى.
 
وأشار الدكتور عبد المنعم فوزي منسق عام القافلة ان اليوم الثاني شهد اجراء عدد 120 كشف باطنة، 26 كشف نسا، 84 كشف جلدية، 133 كشف أطفال، 95 كشف رمد وصرف 26 نظارة طبية، 15 عملية رمد، 90 حالة جراحة منها 4 عمليات كبري و 8 عمليات صغري ،وبلغ عدد الروشتات المصروفة 386 روشتة الي جانب إستمرار فريق مبادرة تدريب مصر فى تدريب سيدات مطروح على أعمال الحياكة وأقامة معرض خيري لتوزيع  المواد الغذائية وأكثر من 2000 قطعة من الملابس والاحذية والمفروشات والهدايا للأطفال. 
 

الاسكندريه

اخبار جامعة الاسكندرية

سيدى برانى

جامعه الاسكندريه

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