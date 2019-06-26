استعدادت دمياط لإطلاق مبادرة دعم "صحة المرأة المصرية" يوليو المقبل..تعرف عليها

دمياط - معتز الشربينى

عقد اللواء عصام الليثى سكرتير عام محافظة دمياط، اليوم اجتماع لمتابعة الاستعدادات لإطلاق مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، التى من المقرر أن تبدأ بالمحافظة، أول يوليو المقبل ضمن محافظات المرحلة الأولى، بحضور الدكتور خالد عبد الغنى مدير مديرية الصحة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و مديرى المديريات، وممثلى المجلس القومى للمرأة السكان، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

واستعراض الاجتماع كافة الجهود المبذولة فى المبادرات الرئاسية السابقة، للكشف عن فيروس سي و الأمراض الغير سارية، والكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب مدارس المرحلة الابتدائية، بهدف دعم المنظومة الصحية، وإتاحة الخدمات الطبية للمواطنين، كما تم مناقشة المحاور الخاصة بتتفيذ الحملة القومية لدعم صحة المرأة بدمياط ، للكشف المبكرعن أورام الثدي والأمراض الغير سارية " السكرى، ضغط الدم، السمنة" والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمرالإنجاب، حيث تستهدف تلك الحملة النساء من سن 18 سنة وبدون حد أعلى، كما تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدورى للثدى وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن وبالتالى الحماية من الأمراض المصاحبة.