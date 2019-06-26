استعجال التحريات حول سائق لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة فى الجمالية

كتب سليم على

تباشر نيابة الجمالية، التحقيق مع سائق، تم ضبطه أثناء محاولته بيع مشغولات ذهبية، وإكسسوارات وعملات قديمة سرقها من شقة متوفى بمنطقة الجمالية، كما طالبت رجال المباحث سرعة التحريات حول المتهم .

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة الجمالية، معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص، بعرض مشغولات ذهبية على أحد محال الذهب بدائرة القسم، للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقة.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتبين أنه سائق بإحدى النقابات ، 52 سنة، وضبط بحوزته حقيبة بداخلها (2 سلسلة - 2 خاتم - قرط ذهبى - 4دلاية - دبوس بدله - آنسيال - مشبك لرابطة عنق - 2 زرار - قرط آلماظ -11 ساعة جيب - 7نظارات - مسبحة - 3 عقد "أحجار كريمة" - 12 دولار - 82 عملة معدنية مصرية قديمة - 27عملات أجنبية ورقية قديمة) .

وأضافت النيابة أنه بمواجهة رجال المباحث المتهم بالمضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل مسكن "شقيق"، موظف سابق بذات جهة عمله، وحالياً بالمعاش - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بأسلوب "المغافلة"، حيث قام الأخير بالاستعانة به لجرد محتويات مسكن شقيقه المتوفى بدائرة قسم شرطة الوايلى.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وقرر أنه لم يكن قد أكتشف الواقعة بعد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.