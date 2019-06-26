استطلاع للرأى : باراك سيحصل على 6 مقاعد فى انتخابات الكنيست المقبلة

كتب- هاشم الفخرانى

كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق "ايهود بارك " العودة مرة أخرى لمعترك السياسة بعد عامين من اعتزاله أنه سيحصل على 6 مقاعد فى الانتخابات التى ستجرى فى سبتمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليسار فى إسرائيل الأقرب إلى تشكيل الحكومة بنسبة 62 % مقابل 38 % لصالح اليمن الذى يتزعمه حزب الليكود برئاسة بينامين نتنياهو الذى حصل على 36 مقعدا فى انتخابات الكنيست الأخيرة .

تجدر الإشارة إلى أن "بارك "أعلن مساء اليوم الأربعاء عودته إلى السياسة مرة أخرى ، وتشكيل حزب سياسى جديد ينافس فيه انتخابات الكنيست المقبلة رقم 22 فى شهر سبتمبر المقبل .

وأوضح أن نائب قائد الأركان الأسبق "يائير غولان" سيكون إلى جانب بارك في الحزب، في حين تجري مساعي حثيثة لضم وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني إلى الحزب الجديد.