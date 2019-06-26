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استجابة لـ"اليوم السابع".. "مياه سوهاج": تدعيم محطة الخذندارية ببئر جديد

الأربعاء، 26 يونيو 2019 07:21 م
استجابة لـ"اليوم السابع".. "مياه سوهاج": تدعيم محطة الخذندارية ببئر جديد رئيس شركة مياه سوهاج - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، على أن قرية الصوامعة ونجوعها بمركز طهطا تتغذى من محطة مياه نجوع الصوامعة محطة الخذندارية، موضحة أن المحطة المغذية لنجوع الصوامعة بعيدة عن محل الشكوى، مما يؤدى إلى ضعف المياه فى أوقات الذروة، وذلك استجابة لما نشرته "اليوم السابع" تحت عنوان "قرية نجوع الصوامعة بسوهاج بدون مياة من 6 أيام ولأهالى يستغثون".

 

وأضافت شركة مياه الشرب بسوهاج، أنه فور نشر الشكوى توجه رئيس الفرع إلى محل الشكوى وتم التواصل مع الشاكى، مؤكدا أن المياه بحالة جيدة وجارى حاليا تدعيم محطة الخذندارية ببئر جديد.

 


سوهاج

الصوامعة

مياه الشرب

الخذاندارية

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