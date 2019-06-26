ارتفاع طفيف لبورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.04% رابحا 1.12 نقطة ليصل إلى مستوى 2624.59 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 52.99 مليون سهم محققة ما قيمته 89.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1622 صفقة لـ30 سهما، وارتفع 11 سهما، وانخفض 11 سهما، واستقرت 8 أسهم.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.89%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.84%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.26%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.19%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.12%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 8.72%، ثم سهم شعاع القابضة بنسبة 4.42%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.17%، ثم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.27%.