ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13835 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2037 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 16934 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 598 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1524 نقطة.