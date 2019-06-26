سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:17 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:24 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13835 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2037 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 16934 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 598 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1524 نقطة.

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

أبلكيشن موبايل لتعريف السيدات بخدمات مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

أبلكيشن موبايل لتعريف السيدات بخدمات مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

10 طرق للتخلص من العرق المفرط فى الصيف

10 طرق للتخلص من العرق المفرط فى الصيف

عشان ما يتحرقش من كتر السيشوار.. اعرفى إزاى تسرحى شعرك على طريقة النجمات

عشان ما يتحرقش من كتر السيشوار.. اعرفى إزاى تسرحى شعرك على طريقة النجمات

الأرصاد:طقس اليوم شديد الحرارة على كافة الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد:طقس اليوم شديد الحرارة على كافة الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 40 درجة

نسور نيجيريا تسعى لاستعراض قوتها أمام غينيا

نسور نيجيريا تسعى لاستعراض قوتها أمام غينيا

مأساة جديدة على الحدود الأمريكية.. غرق مهاجر وابنته فى نهر "ريو جراندى"

مأساة جديدة على الحدود الأمريكية.. غرق مهاجر وابنته فى نهر "ريو جراندى"

عشان وشك ينور.. 6 نصائح للعناية ببشرتك لو عندك مناسبة

عشان وشك ينور.. 6 نصائح للعناية ببشرتك لو عندك مناسبة

تركيا تقر قانون الخدمة العسكرية.. و5000 دولار تمنح الإعفاء من الجيش

تركيا تقر قانون الخدمة العسكرية.. و5000 دولار تمنح الإعفاء من الجيش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة