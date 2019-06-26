ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات الأربعاء

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.44% رابحا 38.22 نقطة ليصل إلى مستوى 8688.10 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.21% خاسرا 7.86 نقطة ليصل إلى مستوى 3665.66 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 49.6 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 105 شركة، فيما تراجعت 57 شركة.

وارتفع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.83%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.66%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.05%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.16%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.68%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.54%.

وجاء سهم "المتقدمة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.34%، ثم الكابلات بنسبة 3.77%، ثم الحكير بنسبة 2.50%، فيما تصدر سهم "الرياض ريت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.25% ثم المراكز بنسبة 1.14%، ثم أسيج بنسبة 1.13%.