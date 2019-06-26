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وسط صعود شبه جماعى

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات الأربعاء

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:56 م
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات الأربعاء بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.43% رابحا 37.20 نقطة ليغلق عند مستوى 8687.08 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.88% خاسرا 32.40 نقطة ليغلق عند مستوى 3641.12 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 177.4 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 100 شركة، فيما تراجعت 67 شركة. 
 
وارتفع 16 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2.33%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.18%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.22%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.07%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.05%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.61%.
 
وجاء سهم "ساب" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.49%، ثم المتقدمة بنسبة 3.47%، ثم الحكير بنسبة 2.75%، فيما تصدر سهم "الاتصالات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.11% ثم التعاونية بنسبة 1.69%، ثم أسمنت ينبع بنسبة 1.64%.

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