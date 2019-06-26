ابن عمة تريزيجيه: بالثلاثة ستفوز مصر على الكونغو وصلاح سيسجل أول أهدافه

قال إبراهيم ريان، ابن عمة النجم محمود حسن تريزيجيه، إن ابن خاله سيواصل تألقه مع المنتخب القومى الليلة، وسيظهر محمد صلاح بقوة، وسيسجل أول أهدافه كما سيسجل محمود تريزيجيه هدف أو يصنع هدف يسجله عبدالله السعيد.

وأضاف ريان لـ" اليوم السابع"، أنه سيتابع المباراة من محل عصير مجاور لمنزلهم، وتتابع عمته وأشقاء تريزيجيه المباراة فى منزلهم، وكلهم أمل فى أن يكون ابن خاله نجم المباراة.

وقال ريان، نعترف بفضل الله على تريزيجيه، منذ تأهل مصر لكاس العالم بضربة جزاء تسبب فيها وسجلها الفرعون المصرى العملاق مو صلاح، وفى أول مبارة لمنتخبنا يسجل هدف الفوز.