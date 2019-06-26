إيران تعلن تسريع عملية تخصيب اليورانيوم بعد انتهاء مهلة للدول الأوروبية غدا

(رويترز)

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن متحدثا باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية صرح اليوم الأربعاء، بأن إيران ستسرع من تخصيب اليورانيوم بعد أن تنتهى غدا مهلة ممنوحة للدول الأوروبية كى تتحرك لمنع هذا.