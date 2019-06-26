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إيران تعلن تسريع عملية تخصيب اليورانيوم بعد انتهاء مهلة للدول الأوروبية غدا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:08 ص
إيران تعلن تسريع عملية تخصيب اليورانيوم بعد انتهاء مهلة للدول الأوروبية غدا الرئيس الإيرانى حسن روحانى
(رويترز)

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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن متحدثا باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية صرح اليوم الأربعاء، بأن إيران ستسرع من تخصيب اليورانيوم بعد أن تنتهى غدا مهلة ممنوحة للدول الأوروبية كى تتحرك لمنع هذا.

وقال بهروز كمالوندى المتحدث باسم المنظمة "مهلة المنظمة الدولية للطاقة الذرية لتخطى حد الثلاثمئة كيلوجرام فى إنتاج اليورانيوم المخصب ستنتهى غدا... وبانتهاء هذه المهلة سيتسارع التخصيب".

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد قال أمس الثلاثاء إن بلاده ستتخذ خطوات جديدة في السابع من يوليو تموز لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

 


ايران

تخصيب اليورانيوم

الدول الاوروبية

الرئيس الايرانى

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