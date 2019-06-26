إنتاج روسيا النفطي يرتفع إلى 11.15 مليون برميل يوميا بالفترة من 1 إلى 25 يونيو

رويترز

قال مصدران مطلعان على البيانات الرسمية اليوم الأربعاء إن متوسط إنتاج روسيا من النفط بلغ 11.15 مليون برميل يوميا في الفترة بين الأول والخامس والعشرين من يونيو ارتفاعا من 11.04 مليون برميل يوميا في المتوسط بين الأول والعاشر من يونيو .

وامتنعت وزارة الطاقة الروسية عن التعقيب.

وكشفت حسابات رويترز أن إنتاج النفط في روسيا في الأيام الثلاثة الأولى من يونيو بلغ أقل مستوى له منذ منتصف عام 2016.

وتراجع إنتاج النفط الروسي في مايو إلى 11.11 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوياته منذ يونيو 2018، مقارنة مع 11.23 مليون برميل يوميا في أبريل .

وجاء تراجع الإنتاج بشكل أساسي نتيجة تلوث نفطي أدى إلى إغلاق خط أنابيب دروجبا الروسي الذي يشحن عادة مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 1% من الطلب العالمي على النفط.