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إصابة طالبة لسقوط لمبة على درجها وتمزيق ورقتى إجابة بكفر الشيخ

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:58 م
إصابة طالبة لسقوط لمبة على درجها وتمزيق ورقتى إجابة بكفر الشيخ اسعاف - ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أدى 18329 طالب وطالبة الامتحان في ماتي الجغرافيا والكيمياء، وتغيب 703 طالب وطالبة بـ 69 لجنة، بـ 13 إدارة تعليمية بكفر الشيخ .
 
ورصدت غرفة عمليات الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، إصابة الطالبة "ألاء ابراهيم أحمد" بمدرسة التجارة بنات بدسوق بالعين، لسقوط لمبه من السقف على التخته، وأدت لتطاير شظايا بالعين، وإصابة الطالبة "ولاء فتحي عبدالسلام" بحالة هبوط عام بلجنة مدرسة زيان الرفاعي الثانوية بنات ببلطيم، وإصابة "رضا محمد مصطفى" مراقب بلجنة مدرسة الحامول الرسمية للغات بهبوط، تم نقله لمستشفى الحامول المركزي جميعا مستقرة.
 
 
كما حررت لجنة السيدة خديجة الايتدائية بقلين، محضر تمزيق ورقة أسئلة الكيمياء للطالبة "ع.ش.ع"، كما حررت لجنة قلين الثانوية التجارية محضر لقطع الطالب "ع.ف.م" لبعض أوراق كراسة الإجابة لمادة الجغرافيا.
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة

امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة

تسريب امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة

تسريب امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة

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