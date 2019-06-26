إصابة طالبة لسقوط لمبة على درجها وتمزيق ورقتى إجابة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أدى 18329 طالب وطالبة الامتحان في ماتي الجغرافيا والكيمياء، وتغيب 703 طالب وطالبة بـ 69 لجنة، بـ 13 إدارة تعليمية بكفر الشيخ .

ورصدت غرفة عمليات الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، إصابة الطالبة "ألاء ابراهيم أحمد" بمدرسة التجارة بنات بدسوق بالعين، لسقوط لمبه من السقف على التخته، وأدت لتطاير شظايا بالعين، وإصابة الطالبة "ولاء فتحي عبدالسلام" بحالة هبوط عام بلجنة مدرسة زيان الرفاعي الثانوية بنات ببلطيم، وإصابة "رضا محمد مصطفى" مراقب بلجنة مدرسة الحامول الرسمية للغات بهبوط، تم نقله لمستشفى الحامول المركزي جميعا مستقرة.

كما حررت لجنة السيدة خديجة الايتدائية بقلين، محضر تمزيق ورقة أسئلة الكيمياء للطالبة "ع.ش.ع"، كما حررت لجنة قلين الثانوية التجارية محضر لقطع الطالب "ع.ف.م" لبعض أوراق كراسة الإجابة لمادة الجغرافيا.