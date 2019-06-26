إصابة شخصين فى حادث انقلاب دراجة بخارية فى بنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

أصيب موظف وعامل بمصنع ، اليوم الأربعاء فى حادث انقلاب دراجه بخارية أمام قريه شريف باشا بالطريق الزراعى التابع لمحافظة بنى سويف وتم نقلهما إلى المستشفى.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهما ياسر سيد بكرى 25 سنة، موظف بمصنع الخميره مصابا بجروح وسحجات بالزراعين،أحمد فتحى محمد،36 سنة،عامل بمصنع الخميره مصابا بجروح بالقدم اليمنى وسحجات،بالجسم وكلاهما مقيمان بمركز ناصر وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إسراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة صحة بنى سويف.