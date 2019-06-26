إس-أويل: أرامكو ستقدم المشورة بشأن مشروع بتروكيماويات بستة مليارات دولار

رويترز

قالت إس-أويل، ثالث أكبر شركة لتكرير النفط من حيث الطاقة الإنتاجية في كوريا الجنوبية، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع أكبر مساهميها أرامكو السعودية بشأن المشورة الفنية لمصنع بتروكيماويات بعدة مليارات من الدولارات تتطلع لتشييده.

وقالت إس-أويل في بيان اليوم الأربعاء إن تكلفة المشروع المقترح الواقع في جنوب شرق كوريا الجنوبية تُقدر بستة مليارات دولار، ارتفاعا من 4.3 مليار دولار توقعتها في السابق.

وتتزامن مذكرة التفاهم مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لكوريا الجنوبية هذا الأسبوع، مع سعي البلدين إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وقالت أرامكو السعودية في بيان منفصل اليوم الأربعاء إنها وقعت 12 اتفاقا مع شركاء في كوريا الجنوبية بمليارات الدولارات.

وذكرت إس-أويل أنها تأمل في الانتهاء من المصنع بحلول 2024 في إطار مساع لتوسعة أنشطتها للبتروكيماويات.