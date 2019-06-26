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إسرائيل: انقطاعات غامضة لنظام "جي.بي.إس" بالمجال الجوى

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:49 م
إسرائيل: انقطاعات غامضة لنظام "جي.بي.إس" بالمجال الجوى مطار تل أبيب - صورة أرشيفية
(رويترز)

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قالت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إن هناك انقطاعات غير مفهومة فى عمل نظام تحديد المواقع العالمى (جي.بي.إس) فى المجال الجوى الإسرائيلى لكن يجرى اتخاذ إجراءات للسماح بهبوط وإقلاع الطائرات بأمان فى المطار الدولى الرئيسى.

جاء الإعلان الصادر عن سلطة المطارات في إسرائيل بعد تقرير أصدره الاتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية أمس الثلاثاء ذكر فيه أن إشارات الأقمار الصناعية من نظام (جي.بي.إس) اختفت من أمام طيارين "كثيرين" في محيط مطار بن جوريون في تل أبيب.

وأكد بيان لسلطة المطارات حدوث انقطاعات منذ نحو ثلاثة أسابيع، وذكر أن الطائرات المحلقة فقط هي التي تأثرت بينما لم تتأثر أنظمة الملاحة الأرضية.

وأضاف البيان أن السلطات الإسرائيلية عملت منذ بداية المشكلة على تحديد مصدرها وعلاجها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع ردا على طلب بالإدلاء بتعليق إن الانقطاع أمر يخص سلطة المطارات.

 


اسرائيل

مطار

طائرات

أنظمة الملاحة الأرضية

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