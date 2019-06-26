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إحالة 3 متهمين بقتل صاحب شركة بالقاهرة الجديدة للمحاكمة الجنائية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:55 م
إحالة 3 متهمين بقتل صاحب شركة بالقاهرة الجديدة للمحاكمة الجنائية كلابش-ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة،  بإحالة  3 متهمين بقتل صاحب شركة عقارات، لخلافات مالية بينهم للمحاكمة الجنائية .
 
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية المقيدة رقم " 5762" لسنة 2019، بأن المتهمين هم " ربيع .م"، و "ولاء .ع"، مسجل ،و" إبراهيم. ف"،  مسجل، واعترفا المتهمين أمام النيابة بارتكابهم واقعة قتل المجنى عليه " هاشم.س"، صاحب شركة عقارات.
 
وأدلى المتهمين الثانى والثالث أمام النيابة، بأن المتهم الأول قام بتحريضهم على مساعدته في التعدي على المجني عليه، وإجباره على الإمضاء على وصلات أمانة لقيام الأخير بالنصب عليه في مبلغ 300 ألف جنيه، مؤكدين بأنه اتفق معهم على إعطاء كلا منهم مبلغ 25 ألف جنيه، حال موافقتهم على مساعدته فى إجبار المجنى عليه على الإمضاء على وصلات الأمانة والحصول على أمواله كاملة من المجنى عليه.
 
 

 


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