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إحالة عاطل للمحاكمة العاجلة بتهمة سرقة 7 آلاف جنيه من شقة سيدة بالنزهة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:44 م
إحالة عاطل للمحاكمة العاجلة بتهمة سرقة 7 آلاف جنيه من شقة سيدة بالنزهة كلابش-ارشيفية
كتب ــ كريم صبحى

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 أمرت نيابة النزهة ، بإحالة  عاطل للمحاكمة العاجلة  أمام محكمة الجنح،  لسرقته 7 آلاف جنيه من شقة سيدة . 

 

البداية عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، من ضبط عاطل، 30 سنة، مقيم بالفيوم، لارتكابه واقعة سرقة (7000 جنيه، 2 سلسلة فضية) من داخل مسكن ربة منزل بدائرة القسم.

 

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من نافذة"، وتم بارشاده ضبط (مبلغ مالى 5000 جنيه - 2 سلسلة فضية من متحصلات واقعة السرقة)، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


النزهة

نيابة النزهة

سرقة شقة فى النزهة

قسم النزهة

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