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إجراء 7628 عملية جراحية بالإسكندرية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:08 ص
إجراء 7628 عملية جراحية بالإسكندرية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار عملية جراحية
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية عن إجراء 7628 عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية "إنهاء قوائم الانتظار".

وأكد الدكتور علاء عثمان  وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه تم حتى نهاية شهر مايو الماضى إجراء 7628 عملية جراحية بمستشفيات الإسكندرية من خلال المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار بالمحافظة، والتى بدأت شهر يوليو من العام الماضى، وذلك من بين 8155 مريضا مسجلا بقوائم الانتظار بالمستشفيات بنسبة إنجاز 93.5% 

وقالت الدكتورة سالى عبد الرؤوف مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ومنسق قوائم الانتظار بالمحافظة، إن المشروع تم على مرحلتين حتى الآن ويشمل 9 تخصتصات من العمليات الجراحية وهى قسطرة ودعامات القلب، وجراحة القلب المفتوح، وعمليات إزالة المياه البيضاء، وجراحة المفاصل، وزراعة الكبد، وزراعة الكلى، وزراعة قواقع الأذن وجراحة الأورام، وجراحات المخ والأعصاب.

 جدير بالذكر أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تشارك فيها مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات التأمين الصحى والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة  والشرطة وعدد من مستشفيات القطاع الخاص

 


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