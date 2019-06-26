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أيرلندا تحذر من إمكانية انكماش اقتصادها إذا تم (بريكست) دون اتفاق

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:35 م
أيرلندا تحذر من إمكانية انكماش اقتصادها إذا تم (بريكست) دون اتفاق ليو فارادكار-رئيس وزراء أيرلندا
أ ش أ

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حذر رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار من إمكانية انكماش اقتصاد بلاده إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقال فارادكار - حسبما ذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الأربعاء - "إنه في حال خروج بريطانيا دون صفقة فإن الاقتصاد الأيرلندي سوف يتباطأ بسرعة إلى أن ينكمش، مشيرا إلى أنه سيعلن الشهر المقبل عن خطة طوارئ تحدد الإجراءات التي سيتم اتخاذها حتى 31 أكتوبر القادم تحسبا لخروج بريطانيا دون صفقة".

وكانت وزارة المالية الأيرلندية قد أعلنت توقعاتها بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، حيث توقعت أن يسجل الاقتصاد ما بين صفر و1% في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ذلك مقارنة بالنمو بنسبة 3.3% في حال الخروج بشكل منظم.


الاقتصاد الأيرلندي

الاتحاد الأوروبي

أ ش أ

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