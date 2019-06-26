أمن القليوبية يكشف غموض العثور على جثة موظف بالمعاش مقتولا داخل مسكنه بطوخ

القليوبية - نيفين طه

نجحت مباحث القليوبية في كشف غموض واقعة العثور على جثة لموظف بالمعاش مقتولا داخل منزله بدائرة طوخ، حيث تبين أن فتاة علي علاقه غير شرعية به خططت لقتله وسرقته بالاتفاق مع آخرين، وتم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، مفاده العثور على جثة " إ. ع. ب" 56 سنة، بالمعاش ومقيم دائرة المركز داخل الشقة سكنه موثق القدمين بقطعة قماش وأخري علي فمه وسرقة متعلقاته الشخصيه وبعض محتويات الشقة.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، وتبين من تحريات المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ إلى أن وراء ارتكاب الحادث كل من، "ر.ش" 23 بدون عمل ومقيمة مركز المحلة غربية.. السابق اتهامها في عدد 3 قضايا "مخدرات، اداب عامة، سرقة متنوعة، و"ر.ر.م"44 سنة ومقيمة الشرابية، القاهرة، السابق اتهامها في عدد 3 قضايا خطف شخص، آداب عامة، و"ا.ع" 26 سنة، عاطل "زوج الثانية "، و"م.ج" 38 سنة، عاطل مقيم دائرة المركز السابق اتهامه في عدد 17 قضية "مخدرات سلاح، تبديد، سرقة مسكن، سرقة متنوعة، مسجل شقى خطر".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط جميع المتهمين، وبمواجهتهم بما توافر من معلومات أكدتها التحريات، أقروا بصحتها، حيث قررت الأولى بمعرض اعترافاتها أنها ترتبط بالمجنى عليه بعلاقة غير شرعية، وتتردد على مسكنه، ونظرا لعلمها بظروفه المعيشية وإقامته بالشقة بمفرده، فاختمر في ذهنها فكرة التخلص منه، والاستيلاء على متعلقاته، وفى سبيل ذلك قامت بالاتفاق مع باقي المتهمين على تنفيذ مخططها الإجرامى وفى يوم الحادث توجهت لمسكن المجنى عليه، وبرفقتها الثانية، وعقب قيامها باصطحابه لغرفة النوم، قامت الثانية بالاتصال بالمتهمين الثالث والرابع حيث حضرا للشقة محل الواقعة .

ولدى شعور المجنى عليه بوجود حركة غريبة داخل الشقة حاول الصياح، إلا أن الثالث والرابع قاما بالإجهاز عليه وشل حركته ووضع قطعة قماش على فمه، وما أن تأكدوا من مفارقته الحياة حتى قاموا بالاستيلاء على بعض محتويات الشقة، بمواجهة باقي المتهمين بما جاء باعترافاتها، أقروا ما جاء بأقوالها.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط المسروقات المستولى عليها من مسكن المجنى عليه، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرر عن ذلك محضر رقم 6460 إداري مركز شرطة طوخ لسنة 2019 وتولت النيابة التحقيق.