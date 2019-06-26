أمريكا تحذر تركيا من تأثير العقوبات إذا اشترت منظومة الدفاع الروسية S 400

بروكسل (رويترز)

قال مسؤول أمريكى كبير، إن القائم بأعمال وزير الدفاع مارك إسبر، حذر نظيره التركى، اليوم الأربعاء، من أن شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوى الروسية إس-400 لن ينهى فقط دور تركيا فى برنامج مقاتلات إف-35، وإنما سيضر أيضا الاقتصاد التركى بسبب العقوبات الأمريكية المترتبة على الصفقة.

وأضاف المسؤول الكبير بوزارة الدفاع مشترطا عدم نشر اسمه: "مرة أخرى.. كان الوزير حازما جدا بشأن عدم إمكانية حصول تركيا على منظومة إس-400 وبرنامج إف-35 (معا)، وإذا قبلوا منظومة إس-400 فإن عليهم قبول النتائج، وليست تلك المتعلقة فقط ببرنامج إف-35 بل أيضا النتائج المتعلقة بوضعهم الاقتصادى".

وكان المسؤول يتحدث بعد محادثات أمريكية تركية على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسى فى بروكسل.