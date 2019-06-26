ألمانيا: قضية إيران ستثار على الأرجح فى قمة مجموعة العشرين

قال مسئول بالحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، إن بلاده قلقة بشأن التوترات القائمة المتعلقة بإيران، وأضاف أن المسألة ستثار على الأرجح خلال مناقشات عديدة فى قمة مجموعة العشرين التى تعقد فى اليابان مطلع الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مدينة أوساكا بغرب اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين بعد أسبوع فقط من إلغائه ضربة جوية انتقامية على إيران بعدما أسقطت طائرة مسيرة أمريكية.
وأدى خطر اندلاع صراع جديد بالشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.
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