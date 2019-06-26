ألمانيا: قضية إيران ستثار على الأرجح فى قمة مجموعة العشرين

(رويترز)

قال مسئول بالحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، إن بلاده قلقة بشأن التوترات القائمة المتعلقة بإيران، وأضاف أن المسألة ستثار على الأرجح خلال مناقشات عديدة فى قمة مجموعة العشرين التى تعقد فى اليابان مطلع الأسبوع المقبل.