أكبر ضربة للمتهربين من الضرائب والجمارك فى الإسكندرية.. تعرف عليها

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بجمارك الإسكندرية برئاسة محمد كامل، من ضبط محاولتى تلاعب فى المنشأ، للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وقرار وزير التجارة والصناعة، رقم 913 لسنة 2016 ومنشورالتعريفات رقم 43 لسنة 2016

وفى المحاولة الأولى وبناء على إخبارية سرية رقم 2022 لسنة 2019 مكافحة بمحاولة شركة ف. للإستيراد، التلاعب فى المنشأ الخاص بالبيان الجمركى رقم 22015 لوجيستي 3 بالإسكندرية، مشمول بوليصة شحن رقم 1904101002 منشأ الصين بعدد 10 طرد قطع غيارالسيارات منها "موبينة موتور ورولمان بلى وجريبوكس وغيره.

وتم تشكيل لجنة لتنفيذ الإخبارية برئاسة أحمد صدقي مدير إدارة المكافحة بالمنطقة الغربية، وسمير امين رئيس قسم التعريفة و صالح حميدة مفتش المكافحة و عمرو فراويلة مأمور التعريفة بجمرك السيارات، و محمد دغيدي مأمور الحركة بإيداع يونيفريت ومحمد عبد الموجود مدير إيداع يونيفريت تبين وجود 26 قطعة رولمان بلى ماركة SKF منشأ فرنسا وألمانيا ضمن المشمول وبلغت إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المعرضة الضياع 148872جنيها.

وفى المحاولة الثانية وبناء على إخبارية سرية رقم 1096 لسنة 2019 مكافحة بمحاولة شركة ا . ن . للإستيراد والتصدير التلاعب فى المنشأ الخاص بالبيان الجمركى رقم 5048 لسنة 2019 سيارات بإيداع خدمات الشحن بعدد 2 طرد قطع غيار سيارات منها فلاتر وقود وجريبوكس منشأ تركيا وأبدى صاحب الشأن رغبته في تطبيق اتفاقية الشراكة التركية بين مصر وتركيا .

وتم تشكيل لجنة لتنفيذ الإخبارية برئاسة الأستاذ أحمد صدقي مدير إدارة المكافحة بالمنطقة الغربية والأستاذ سمير امين رئيس قسم التعريفة والأستاذ محمد سلامة مدير التعريفة والأستاذ على عبد الرحمن حافظ مدير الحركة بإيداع خدمات الشحن حيث تبين وجود عدد 25 وحدة حقن وقود منشأ مختلف عن الموجود بالمستندات .

وبلغت الضرائب والرسوم المعرضة الضياع 25205 جنيها وقرر، هشام عفارة رئيس الإدارة المركزية، لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط وحرر محضر الضبط السعيد بركات مدير إدارة التنسيق والمتابعة، تنفيذاً لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بإحكام الرقابة على الإيداعات والمنافذ الجمركية والحفاظ علي حقوق الخزانة العامة للدولة.