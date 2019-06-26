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أصحاب المقاهي بقرية محمد صلاح يستعينون بمولدات كهرباء لإذاعة مباراة مصر

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:02 م
أصحاب المقاهي بقرية محمد صلاح يستعينون بمولدات كهرباء لإذاعة مباراة مصر
الغربية - مصطفى عادل - محمد طارق

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استعان اصحاب المقاهي بقرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، مسقط رأس اللاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى، بمولدات الكهرباء، للتغلب على انقطاع الكهرباء الذى تشهده القريه منذ ساعات، حتي يتمكن شباب القريه من متابعه مباراه المنتخب المصري امام منتخب الكونغو.
 
وحرص شباب القريه الى الخروج من المنازل والتوجه الى المقاهي، لمتابعه المباراه، خاصه بعد تغلب اصحابها على انقطاع الكهرباء واذاعة المباراه.
 
ويتمني أبناء القريه، فوز المنتخب المصري، ويحرزابن قريتهم محمد صلاح، اهدافا فى اللقاء .
 
وقال أحد بائعي الإعلام المصرية أمام نوادي محافظة الغربية، أن البطولة كأس الأمم الافريقية فاتحة خير عليهم لكثرة المبيعات والإقبال الكبير للاهالي على شراء الإعلام المصرية لتشجيع وموازرة المنتخب المصري .
 
 

توافد-المواطنين-على-المقاهي-لمتابعه-ومشاهده-المباراة--(1)
 

توافد-المواطنين-على-المقاهي-لمتابعه-ومشاهده-المباراة--(2)
 
 

أمم أفريقيا

امم افريقيا 2019

مصر والكونغو

نوادي الغربية

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