"أسوان" تدرس إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف بـ 1,2 مليار جنيه.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، عن دراسة تنفيذ مشروع متكامل لإحلال وتجديد البنية الأساسية من شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة قد تصل إلى 1,2 مليار جنيه.

وشدد المحافظ فى تصريحات صحفية على ضرورة إهتمام ومتابعة منظومة النظافة، بشكل مستمر داخل الشوارع والميادين والمناطق السكنية، بجانب رفع كفاءة وإصلاح أعمدة الإنارة، علاوة على تطوير الحدائق العامة، فضلاً عن إستكمال خطة الرصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية، الذى يتوازى مع التعامل الجاد والحاسم مع ظاهرة البناء العشوائى والتعديات على أراضى الدولة، بالإضافة إلى إستمرارالحملات لإزالة الإشغالات داخل الأسواق.

فى سياق منفصل كرم المحافظ المهندسة أمانى بدر خضير مدير"إدارة مبادرة مشروعك" تقديراً لها لرفضها قبول رشوة مالية بمبلغ كبير، مقدما لها درع المحافظة وشهادة تقدير، موجها بتنظيم إحتفالية كبرى لتكريم الطلاب المتميزين فى التربية والتعليم والأزهر وجامعة أسوان ، بالإضافة إلى المتميزين من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة.