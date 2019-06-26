أسهم أوروبا تهبط لرابع جلسة على التوالي بفعل تعليقات لمجلس الاحتياطي والقلق بشأن التجارة

رويترز

تراجعت الأسهم الأوروبية في تداولات ضعيفة اليوم الأربعاء متأثرة بخيبة أمل أثارتها تعليقات لمجلس الاحتياطي الاتحادى الليلة الماضية بشأن تخفيضات أسعار الفائدة وأيضا إشارات متباينة من واشنطن فيما يتعلق بالنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.3 بالمئة مواصلا التراجع لرابع جلسة على التوالي ومتجها نحو إنهاء سلسلة من ثلاثة مكاسب أسبوعية متتالية غذتها توقعات بمزيد من الإجراءات النقدية التحفيزية حول العالم وآمال باستئناف محادثات التجارة الصينية الأمريكية.

وقادت أسهم العقارات والرعاية الصحية والمرافق الانخفاضات في جلسة اليوم بينما أظهرت أسهم البنوك والسيارات والطاقة أداء أفضل.

ومن بين المؤشرات في البورصات الرئيسية في أوروبا، أغلق المؤشر داكس الألماني مرتفعا بفضل قفزة بلغت حوالي 7 بالمئة في أسهم تيسن كروب أثارها تقرير عن عرض محتمل من كوني لشراء وحدة الشركة للمصاعد.