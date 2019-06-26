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"أسقف أسيوط": عودة الحياة الرهبانية لدير "هيرمينا السائح" بالبدارى

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:00 ص
"أسقف أسيوط": عودة الحياة الرهبانية لدير "هيرمينا السائح" بالبدارى الأنبا يؤانس أسقف أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي

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أعلن نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، عن عودة الحياة الرهبانية لدير القديس الأنبا هيرمينا السائح بجبل قاو بمركز البدارى، وذلك بعد اعتراف المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التى ترأسها البابا تواضروس.
 
وقال الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط، لـ"اليوم السابع": إن دير القديس الأنبا هيرمينا السائح بجبل قاو بمركز البدارى، يرجع للقرن الرابع الميلادى، ويقطن بالدير والمزرعة ما يقارب من 30 راهباً، كما أن وزارة الآثار المصرية أطلقت منذ 3 سنوات مشروع ترميم شامل لدير الأنبا هيرمينا، وترميم الكنيسة الأثرية وبناء قلالى، ومبنى ضيافة وإقامة سور ضخم، وذلك فى إطار الحفاظ علي الدير وأثريته.
 
وأرسل الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري ورهبان دير القديس الأنبا هيرمينا السائح بجبل قاو بالبداري بأسيوط، رسالة شكر لقداسة الأنبا تواضروس، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعد موافقتهم واعترافهم بعودة الحياة الرهبانية لدير القديس الأنبا هيرمينا السائح.

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