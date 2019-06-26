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أسعار الفاكهة تنخفض 60% عن العام الماضى لزيادة المعروض 30 %

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:50 ص
أسعار الفاكهة تنخفض 60% عن العام الماضى لزيادة المعروض 30 % صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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يشهد موسم  الفواكه الصيفى لهذا العام، انخفاضا ملحوظا جدا فى الأسعار عن نظيره فى العام الماضى، حيث انخفضت بنسب تتجاوز الـ60% فى معظم الأصناف، ويرجع ذلك لزيادة الإنتاج المحلي، لهذه السلع، وزيادة نسبة المعروض عن العام الماضى بـ 30%، والضوابط التى اتخذتها الدولة لمنع احتكار هذه السلع.

وأكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الفواكه هذا الموسم انخفضت انخفاضا ملحوظا لدى المستهلك عن نفس التوقيت فى العام الماضى حيث أن نسبة الانخفاض تتراوح فى معظم الأصناف بين 50% - 70% ، مشيرا إلى أن زيادة الانتاج المحلي ساهمت بشكل كبير جدا فى توفير معظم السلع بالصورة الحالية حيث أن نسبة المعروض من السلع زاد بنسبة تزيد عن ال30% عن نفس الفترة فى العام الماضى .

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن بعض السلع مثل البرقوق والذى قد وصل سعره العام الماضى إلى 40 جنيه سعر الجملة حاليا متوفر بسعر 10 جنيهات ، وأيضا سعر المشمش كان يتراوح بين 25 -30 جنيه حاليا متوفر فى سوق الجملة بـ 7 – 12 جنيها للكيلو ، والكنتالوب يترواح سعره بين 1.5 – 3 جنيه للكيلو مقابل 8 – 10 جنيه للكيلو العام الماضى .


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