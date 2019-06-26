أسعار العملات اليوم الأربعاء 26-6-2019

كتبت- هبة حسام

تباينت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 26-6-2019، بين التراجع والاستقرار مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث تراجع سعر اليورو والجنيه الإسترلينى، بينما استقر سعر الريال السعودى والدولار الأمريكى فى معظم تعاملات البنوك، فيما شهد سعر الدينار الكويتى تباينا فى سعر الشراء والبيع له.

"اليوم السابع" ينشر أسعار العملات لتعاملات البنوك اليوم، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرفى المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى، وقد جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم فى مصر

تباين سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء فى تعاملات البنوك بين الاستقرار والارتفاع الطفيف، حيث استقر فى عدد كبير من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، بينما ارتفع قرشا واحدا فى بنوك أخرى، ليسجل أعلى سعر له فى السوق المصرفى المصرى 16.66 جنيه للشراء، و 16.76 جنيه للبيع، فيما جاء سعره المستقر عند سعر ختام أمس، بالغا 16.65 جنيه للشراء، و 16.75 جنيه للبيع، أما أقل سعر للدولار فبلغ 16.64 جنيه للشراء، و 16.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.64 جنيه للشراء

16.76 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.65 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

16.65 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.65 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.64 جنيه للشراء

16.74 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.65 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 16.66 جنيه للشراء 16.76 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك عودة 16.64 جنيه للشراء 16.74 جنيه للبيع سعر اليورو الأوروبى اليوم

تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.90 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم مقارنة بختام تعاملات أمس، بالغا 21.08 جنيه للشراء، و 21.26 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.43 جنيه للشراء، و 4.46 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، حيث ارتفع سعر الشراء به، بينما تراجع سعر البيع، وفى تعاملات البنك الأهلى المصرى، سجل سعر الدينار الكويتى، 54.89 جنيه للشراء، 55.24 جنيه للبيع.