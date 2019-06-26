أسعار الذهب تتراجع 9 جنيهات وعيار 21 يسجل 653 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الأربعاء 26 -6-2019 بقيمة 6 جنيهات فى سوق الصاغة بمصر، حيث سجل الذهب عيار 21 بالصاغة 653 جنيها بعدما ارتفع أمس إلى 662 جنيها للجرام.

انخفاض سعر الذهب فى مصر، جاء عقب تراجع كبير فى سعر الذهب عالميا لتخسر الأوقية قرابة 24 دولارا، حيث تراجعت من 1430 دولار إلى 1406 دولار، بنسبة تراجع كبيرة جدا، لينزل الذهب من أعلى نقطة سعرية له منذ 6 سنوات.

وهبطت أسعار الذهب ما يزيد عن 1% اليوم الأربعاء، وذلك بعدما قلل فيه مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من توقعات خفض كبير لأسعار الفائدة، بينما باع المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح بعد ارتفاع قوي.

أسعار الذهب فى مصر:

سعر الذهب عيار 21 سجل 653 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 سجل 560 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 سجل 747 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب سجل 5224 جنيها.

أوقية الذهب 1406 دولارا.

إيهاب واصف الخبير بأسواق الذهب فى مصر، وعضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة، يرى أن بعض حائزى المعدن النفيس اتجه فعليا نحو البيع لجنى الأرباح، والاستفادة من فروق السعر، التى شهدها المعدن النفيس، نتيجة صعود الأسعار لمستويات كبيرة خلال الأيام الخمسة الماضية.