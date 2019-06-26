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أسعار الذهب تتراجع 12 جنيها وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

الأربعاء، 26 يونيو 2019 04:02 م
أسعار الذهب تتراجع 12 جنيها وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام ذهب-ارشيفية
كتب – إسلام سعيد

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تراجعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الأربعاء 26 -6-2019 بقيمة 3 جنيهات فى سوق الصاغة بمصر، حيث سجل الذهب عيار 21 بالصاغة 650 جنيها، منخفضا للمرة الثانية ليصبح قيمة التراجع فى الذهب 12 جنيها منذ صباح اليوم.
 
انخفاض سعر الذهب فى مصر، جاء نتيجة تراجع سعر الذهب عالميا لتخسر الأوقية قرابة 25 دولارا، لتستقر عند 1405 دولار حاليا.
 

أسعار الذهب فى مصر:

 

سعر الذهب عيار 21 سجل 650 جنيها للجرام.

 

سعر الذهب عيار 18 سجل 557 جنيها للجرام.

 

سعر الذهب عيار 24 سجل 742 جنيها للجرام.

 

الجنيه الذهب سجل 5200 جنيها.

 

أوقية الذهب 1405 دولارا.

 
إيهاب واصف الخبير بأسواق الذهب فى مصر، وعضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة، قال إن قيام حائزى المعدن النفيس بالبيع لجنى الأرباح، والاستفادة من فروق السعر، التى شهدها المعدن النفيس، نتيجة صعود الأسعار لمستويات كبيرة خلال الأيام الخمسة الماضية.

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