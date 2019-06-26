سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 26 - 6 -2019

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:43 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 26 - 6 -2019 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 26-6-2019.
 

إيقاف تداول 6 شركات

 

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، مصر للألومنيوم، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الدولية للمحاصيل الزراعية، بى انفستمنتس القابضة، مينا للاستثمار السياحى والعقارى.

البورصة تربح 8.4 مليار جنيه 

      
 
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات للمرة الأولى هذا الأسبوع، مدفوعا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها جلوبال تليكوم، بعد إتمام التسوية مع الضرائب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.485 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 273.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 19.1 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.34% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.7%، والعرب على 5.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.89% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.10%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية  للبيع 159.5 مليون جنيه، 230 ألف جنيه، 23.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 6.7 مليون جنيه، 42 مليون جنيه، 134.8 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 14006 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 2073 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 17198 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 601 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1534 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليغلق عند عند مستوى 447 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 106 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 18 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.
 
 
 
    

وضمت الأسهم المرتفعة:

 

 
- وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 12.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.88%
 
 
- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.596 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.05%
 
 
- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 14.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.88%
 
 
- بى انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 8.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.87%
 
 
- مينا للاستثمار السياحى والعقارى بسعر إغلاق 2.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.41%
 
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 

- مصر للأسمنت قنا بسعر إغلاق 8.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.72%
 
 
- بنك البركة مصر بسعر إغلاق 12.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.31%
 
 
 - الدلتا للسكر بسعر إغلاق 11.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.96%
 
 
- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 8.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.87%
 
 
- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر  إغلاق 7.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.77%
 
 
 

اسعار الاسهم

اسعار الاسهم المصرية

اسعار الاسهم اليوم

البورصة المصرية

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة