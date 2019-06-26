أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 26 - 6 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 26-6-2019.



إيقاف تداول 6 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، مصر للألومنيوم، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الدولية للمحاصيل الزراعية، بى انفستمنتس القابضة، مينا للاستثمار السياحى والعقارى.



البورصة تربح 8.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات للمرة الأولى هذا الأسبوع، مدفوعا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها جلوبال تليكوم، بعد إتمام التسوية مع الضرائب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.485 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 273.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 19.1 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.34% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.7%، والعرب على 5.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.89% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.10%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع 159.5 مليون جنيه، 230 ألف جنيه، 23.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 6.7 مليون جنيه، 42 مليون جنيه، 134.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 14006 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 2073 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 17198 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 601 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1534 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليغلق عند عند مستوى 447 نقطة.

وارتفعت أسهم 106 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 18 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 12.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.88%

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.596 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.05%

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 14.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.88%

- بى انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 8.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.87%

- مينا للاستثمار السياحى والعقارى بسعر إغلاق 2.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.41%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للأسمنت قنا بسعر إغلاق 8.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.72%

- بنك البركة مصر بسعر إغلاق 12.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.31%

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 11.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.96%

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 8.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.87%

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 7.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.77%