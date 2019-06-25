9 إجراءات لزيادة صادرات الخضر والفاكهة.. تعرف عليها

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع "، عدد من الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة المركزية للحجر الزراعى لزيادة صادرات الخضر والفاكهة لجميع دول العالم الموسم الحالى، وتقليل حالات رفض الشحنات، للحفاظ على سمعة مصرية الزراعية.

-إجراءات مشددة وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

-تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير.

-تشديد إجراءات صارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير.

-فى حالة مخالفة الشركات للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى .

- استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

- تحذير الشركات المصدر من استخدام اختام بخلاف الاختام المعتمدة من الحجر الزراعى.

-استخدامات "الباليتات الخشبية"، فى الصادرات الزراعية يعتمد على تبخيرها بغازات قاتلة للحشرات وناخرات الأخشاب والحشرات التى قد تكون محمولة على هذه الأخشاب من خلال ختم معتمد.

- ختم شهادت العينات لشحنات غير المطابقة بـ"ختم احمر" بخلاف ختم الجمهورية، يوضح أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات لعدم التلاعب وتمرير شحنات غير مطابقة حفاظا على سمعة الصادرات المصرية.

- تقليل ساعات عدد التحليل من 72 ساعة إلى 48 ساعة، بعد زيادة عدد أجهزة المعمل المتقدمة لزياد الصادرات للموسم التصديرى.