8 معلومات عن منطقة الجامعات بمدينة العلمين الجديدة

كتب أحمد حسن

استمرارا للخدمات التى يقدمها اليوم السابع لقرائه..نقدم لكم فى هذا التقرير تفاصيل إنشاء أول جامعة مدينة العلمين الجديدة، وكذلك الموقف التنفيذى للمدينة التراثية من خلال خطوات محددة وهى كالتالى ..

من المقرر أن تبد الدراسة فى عدد 4 كليات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنوجللويجيا بمدينة العلمين الجديدة العام المقبل.بلغت نسبة تنفيذ الهيكل الخرسانى للجامعة 80 % وتم البدء فى أعمال التشطيبات.

تبلغ مساحة فرع الاكاديمية بمدينة العلمين الجديدة 62 فداناً، ويضم 12 كلية، و34 مبنى.تضم منطقة الجامعات جامعة العلمين الأهلية .

ومن المقرر تشغيل 3 كليات فى المرحلة الأولى للعام الدراسى المقبل.الكليات المقرر بدء الدراسة بها فى جامعة العلمين الاهلية هى "القانون الدولى – الدراسات العليا – السياحة والفنادق".

تم الانتهاء من تنفيذ 95 % من أعمال الهيكل الخرسانى لكامل المرحلة الأولى للقطاعين الأول والثانى.تبلغ إجمالى مساحة المشروع 128 فداناً مُقسمة إلى 3 قطاعات.تضم الجامعة (13 كلية – 4 مبان سكنية – مبنى للإدارة – المكتبة).