2000 متقدم يؤدون امتحانات وظيفة قارئ ومحصل بـ"مياه الفيوم "

الفيوم رباب الجالى

أدى نحو 2000 متقدم لوظيفة قارئ ومحصل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم الامتحانات التحريرية لهذه الوظيفة داخل كلية التربية بجامعة الفيوم.

وقال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم إنه تم إجراء الاختبارات لنحو ألفين من المتقدمين لوظيفة قارئ ومحصل وكانت هذه الاختبارات موزعة على 8 لجان داخل مدرجات كلية التربية بجامعة الفيوم، وذلك بهدف إعطاء فرصة لكافة المتقدمين فى الحصول على وظيفة بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية، وذلك إعمالا لمبدأ الشفافية والنزاهة فى اختيار المتقدمين بعيدا عن الواسطة والمحسوبية حيث يتم تسجيل هذه الامتحانات عن طريق كاميرات فيديو مثبتة داخل جميع اللجان من بداية إجراء الاختبارات وحتى نهايتها.

وأضاف "درة"، أن من يجتاز الاختبار التحريرى بنسبة 70% من مجموع الدرجات يؤهل للمقابلة الشفوية.

كما أكد رئيس مجلس الإدارة، أن من يشرف على هذه الاختبارات لجان من الشركة القابضة وكلية التربية بجامعة الفيوم وهم من قاموا بوضع الأسئلة وهم أيضا من يقومون بتصحيح أوراق الإجابة وعلى رأس هؤلاء المستشار إبراهيم ناجى والدكتور إسلام هلالى.

وأشار "درة" إلى أن الامتحانات مستمرة على مدار 3 أيام متتالية يؤدى خلالها نحو 6500 متقدم لوظيفة قارئ ومحصل الامتحانات بعد توفير الشركة المكان المناسب والملائم حتى يستطيع المتقدم حل الأسئلة فى راحة تامة خاصة وأن الامتحانات فى متناول مستوى المتقدم المتوسط.