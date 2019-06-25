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"100 مليون صحة": الخوخ غنى بالكالسيوم والحديد.. والرياضة تمد الجسم بالنشاط

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:00 ص
"100 مليون صحة": الخوخ غنى بالكالسيوم والحديد.. والرياضة تمد الجسم بالنشاط الخوخ
كتب وليد عبد السلام

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أكدت مبادرة 100 مليون صحة، أن فاكهة الخوخ مهمة فى التغذية الصحية خاصة للأطفال، لكونها غنية بالحديد والكالسيوم ودعت المبادرة إلى ضرورة ممارسة الرياضة، وذلك لأنها لها قدرة كبيرة على فتح الشهية على الطعام.
 
وقالت مبادرة 100 مليون صحة أنه يجب أن يكون الغذاء صحى مشتملا على الخضار والفواكه فى جميع الوجبات، لافتة إلى أن الرياضة تمد الجسم بالحيوية والنشاط.
 
وأضافت مبادرة 100 مليون صحة أن معهد التغذية يوفر عيادات للكبار والصغار للتوعية بنظام الغذاء الجيد والحماية من الأمراض المتعلقة بالتغذية خاصة السمنة والسمنة المفرطة .
 

 


الخوخ

100 مليون صحة

الرياضة

الحديد

الكالسيوم

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