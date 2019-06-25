"100 مليون صحة": الخوخ غنى بالكالسيوم والحديد.. والرياضة تمد الجسم بالنشاط

كتب وليد عبد السلام

أكدت مبادرة 100 مليون صحة، أن فاكهة الخوخ مهمة فى التغذية الصحية خاصة للأطفال، لكونها غنية بالحديد والكالسيوم ودعت المبادرة إلى ضرورة ممارسة الرياضة، وذلك لأنها لها قدرة كبيرة على فتح الشهية على الطعام.