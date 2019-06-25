10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

لم يعد الإرهاب يقتصر على التفجيرات واستهداف الأبرياء بالسلاح، وإنما تطور وصولاً لما يعرف بـ"الإرهاب الإلكترونى" الذى توجهه أجهزتنا باستمرار.

ويعد من أبرز مخاطر الإرهاب الإلكترونى:

1 ـ التحريض على أعمال الإرهاب والعنف والشغب.

2 ـ التحريض على استهداف رجال الأمن والتحريض عليهم.

3 ـ التحريض على استهداف مؤسسات الدولة.

4 ـ نشر الشائعات المغرضة وتحريف الحقائق بسوء نية.

5 ـ التلقين الإلكترونى الذى يقوم على حشد المؤيدين والمتعاطفين مع الإرهابيين الذين يستخدمون المنابر الإلكترونية للتواصل مع أعوانهم للتظاهر والاعتصام.

6 ـ الدعوة للخروج على الثوابت المجتمعية.

7 ـ تشجيع التطرف والعنف والتمرد.

8 ـ التخطيط للأعمال الإرهابية.

9 ـ التعريف بطرق تصنيع المتفجرات والقنابل.

10 ـ التقليل من الإنجازات وإثارة الشائعات حولها.