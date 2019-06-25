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10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:26 ص
10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها انترنت - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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لم يعد الإرهاب يقتصر على التفجيرات واستهداف الأبرياء بالسلاح، وإنما تطور وصولاً لما يعرف بـ"الإرهاب الإلكترونى" الذى توجهه أجهزتنا باستمرار.

ويعد من أبرز مخاطر الإرهاب الإلكترونى:

1 ـ التحريض على أعمال الإرهاب والعنف والشغب.

2 ـ التحريض على استهداف رجال الأمن والتحريض عليهم.

3 ـ التحريض على استهداف مؤسسات الدولة.

4 ـ  نشر الشائعات المغرضة وتحريف الحقائق بسوء نية.

5 ـ  التلقين الإلكترونى الذى يقوم على حشد المؤيدين والمتعاطفين مع الإرهابيين الذين يستخدمون المنابر الإلكترونية للتواصل مع أعوانهم للتظاهر والاعتصام.

6 ـ الدعوة للخروج على الثوابت المجتمعية.

7 ـ تشجيع التطرف والعنف والتمرد.

8 ـ التخطيط للأعمال الإرهابية.

9 ـ التعريف بطرق تصنيع المتفجرات والقنابل.

10 ـ التقليل من الإنجازات وإثارة الشائعات حولها.

 


الارهاب الالكتروني

مخاطر الارهاب الالكتروني

خطورة الارهاب الالكتروني

اليوم السابع بلس

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