‏صور.. رئيسة البرلمان الصربى فى الصوت والضوء ووفد مرافق لبحث التعاون المشترك

كتب عبد الحليم سالم

استقبل سامح سعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية الوفد والمكون من مايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية ورئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر لحضور عرض الصوت والضوء بالأهرامات باللغة الانجليزية.

جاء ذلك فى إطار مبادرة السفير عمرو الجويلى سفير مصر فى بلجراد، وفى ضوء دعوة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لوفد البرلمان الصربى لزيارة مجلس النواب بالقاهرة.

وصرح سامح سعد فى بيان اليوم ، أنه تم استقبال الوفد البرلمانى الصربى الرفيع المستوى من البرلمان ووزارة الخارجية والذى حرص على أن تكون مشاهدة عرض الصوت والضوء فى برنامج زيارته الأولى لمصر، يأتى هذا فى إطار التعاون المشترك بين الصوت والضوء ومدينة نيش الصربية لنقل خبرات الصوت والضوء المتراكمة فى المجال الثقافى والسياحى لتنفيذ عرض للصوت والضوء بموقع مديانا الاثرى وتنفيذ بعض مشروعات الاضاءة فى الكثير من المبانى التاريخية غير المضاءة هناك كالقلعة التاريخية والمسجد العثمانى والعمل على إبرازها بأساليب الإضاءة الحديثة المستخدمة من قبل الشركة، وذلك بدعم من المخرج الدكتور شريف مندور نائب رئيس غرفة صناعة السينما في مصر وذلك في إطار تنمية السياحة فى إقليم نيش جنوب صربيا وزيادة الحركة السياحية فى مدن أخرى أثرية تحتاج إلى تنفيذ مثل هذه العروض بخبرة شركه مصر للصوت والضوء.

وأضاف سعد إلى أن علاقات التعاون الثقافي مع صربيا نتيجة جهود السفارة المصرية في بلجراد والنشاط الملحوظ للسفير عمرو الجويلي تنعكس بشكل كبير على المجال السياحى فقد تم الإعلان عن اسئتناف خط الطيران المباشر بين بلجراد والقاهرة بعد توقف دام 13 عاما وقد وصلت أولى الرحلات المباشرة المنتظمة بين المدينتين خلال الشهر الجارى وهو بالطبع له مردود إيجابى على أعداد السائحين الصرب، ومن باقى دول البلقان فى مصر.

وعبر الوفد الصربى عن امتنانه لحضور العرض وتطلعهم لتعاون مشترك فى تنفيذ العروض الخاصة بالمواقع الأثرية فى دولة صربيا لتحقيق ما يأملون به فى تنشيط حركة السياحة والعمل على تنمية بلادهم، حيث حرصت رئيسة البرلمان على تدوين إعجابها بالعرض في كتاب الانطباعات لكبار الزوار.

وكانت الشركة خاطبت وزارة الشباب والرياضة بأن مناطق عروض الصوت والضوء تستعد لاستقبال الفرق الرياضية المشتركة فى بطولة كاس الأمم الأفريقية لحضور عروض الصوت والضوء مجانا فى كل مناطقها ( الهرم – ابوسمبل – الكرنك – فيلة – ادفو ) وذلك تحت رعاية وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وقال سامح سعد رئيس الصوت والضوء أنه بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة تم دعوة الوفود الرسمية والفرق المشاركة ببطولة الأمم الأفريقية لعروض الصوت والضوء بكل اللغات مجانا فى مناطق الصوت والضوء الخمسة خلال فترة البطولة، ليس هذا فقط بل ومنح الجماهير الأفريقية لجميع الفرق خصم خاص لتكون التذاكر بسعر تذكرة المصريين 65 جنيها بدلا من 250 جنيها .