ولى عهد أبوظبى يبحث مع مسئول بريطانى التعاون العسكرى (تحديث)

أبوظبى(أ ش أ)

بحث ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء، مع كبير مستشارى وزارة الدفاع للشرق الأوسط فى المملكة المتحدة الفريق السير جون لوريمر، أوجه التعاون بين البلدين فى المجالات العسكرية والدفاعية وسبل دعمها وتنميتها بما يعزز التنسيق والعمل المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن الجانبين بحثا أيضا - خلال اللقاء ـ التطورات والمستجدات فى المنطقة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث وكيل وزارة الدفاع الإماراتى مطر سالم على الظاهرى مع كبير مستشارى الدفاع البريطانيين للشرق الأوسط الفريق السير جون لوريمر علاقات التعاون المتميزة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء، أن الجانبين بحثا - أيضا - سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك فى المجالات كافة، كما تبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع فى المنطقة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.